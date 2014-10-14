Порошенко, Яценюк и некоторые члены правительства прибыли в сессионный зал ВР

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко сообщил о том, что он подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, Верховная Рада Украины должна рассмотреть вопрос об освобождения Валерия Гелетея от должности министра обороны и назначении на эту должность Степана Полторака, законопроект о прокуратуре во втором чтении и антикоррупционный пакет законопроектов.

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Кроме того, сегодня в парламенте предусматривается рассмотрение законопроекта о признании Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии воюющей стороной во Второй мировой войне за свободу и независимость Украины.