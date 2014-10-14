Порошенко отменил 23 февраля и установил День защитника Украины

09:45, 14 октября 2014
Армия
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Президент Украины Петр Порошенко постановил 14 октября ежегодно отмечать День защитника Украины.

Фотокорреспондент газеты “Голос України” Александр Клименко

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.

Читайте такжеВ Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы и день УПА«С целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности» президент постановил установить в Украине праздник — День защитника Украины, который отмечать ежегодно 14 октября.

Также Порошенко признал утратившим действие указ президента Украины от 23 февраля 1999 года №202. (Этим указом устанавливалось празднование 23 февраля Дня защитника Отчизны - УНИАН).

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