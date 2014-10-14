Порошенко отменил 23 февраля и установил День защитника Украины
09:45, 14 октября 2014Армия
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Президент Украины Петр Порошенко постановил 14 октября ежегодно отмечать День защитника Украины.
В Украине с сегодняшнего дня новый праздник армии / “Голос Украины” Александр Клименко
Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.
Читайте такжеВ Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы и день УПА«С целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности» президент постановил установить в Украине праздник — День защитника Украины, который отмечать ежегодно 14 октября.
Также Порошенко признал утратившим действие указ президента Украины от 23 февраля 1999 года №202. (Этим указом устанавливалось празднование 23 февраля Дня защитника Отчизны - УНИАН).
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