Порошенко отменил 23 февраля и установил День защитника Украины

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.

Читайте такжеВ Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы и день УПА«С целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности» президент постановил установить в Украине праздник — День защитника Украины, который отмечать ежегодно 14 октября.

Также Порошенко признал утратившим действие указ президента Украины от 23 февраля 1999 года №202. (Этим указом устанавливалось празднование 23 февраля Дня защитника Отчизны - УНИАН).