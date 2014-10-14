Боевики под видом ОБСЕ проводят масштабную операцию по поиску пропавших разведчиков - Тымчук
08:41, 14 октября 2014Политика
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В полосе Тельманово-Новоазовск российские военные и подконтрольные им боевики проводят беспецедентную по масштабам операцию по поиску своей пропавшей диверсионно-разведывательной группы.
Боевики передвигаются на автомобилях с обозначением «ОБСЕ» / Фото УНИАН
Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.
Допис by Dmitry Tymchuk.
"По нашим данным, в «поисковой операции» участвуют и граждане РФ, передвигающиеся на автомобилях с обозначением «ОБСЕ». По каналам органов военного управления украинских войск информация об уничтожении данной ДРГ не поступала", - сообщает Тымчук.
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По его словам, обстоятельства пропажи ДРГ и причины ее «ценности» для российского командования на данный момент неизвестны.
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