Боевики под видом ОБСЕ проводят масштабную операцию по поиску пропавших разведчиков - Тымчук

08:41, 14 октября 2014
Политика
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В полосе Тельманово-Новоазовск российские военные и подконтрольные им боевики проводят беспецедентную по масштабам операцию по поиску своей пропавшей диверсионно-разведывательной группы. 

ОБСЕ миссия / Фото УНИАН

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

Допис by Dmitry Tymchuk.

"По нашим данным, в «поисковой операции» участвуют и граждане РФ, передвигающиеся на автомобилях с обозначением «ОБСЕ». По каналам органов военного управления украинских войск информация об уничтожении данной ДРГ не поступала", - сообщает Тымчук.

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По его словам, обстоятельства пропажи ДРГ и причины ее «ценности» для российского командования на данный момент неизвестны.

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