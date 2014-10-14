Боевики за сутки 30 раз нарушили режим тишины, но ночь прошла относительно спокойно

08:17, 14 октября 2014
Политика
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Ночь в зоне проведения АТО прошла относительно спокойно. Зафиксирован один обстрел – вчера около 23.00 боевики из РСЗО «Град» обстреляли позиции войск АТО возле н.п. Тоненькое.

REUTERS

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в соем Facebook.

"Всего за минувшие сутки российско-террористические войска более 30 раз нарушили режим тишины, обстреливая наши позиции из всех видов вооружений, предоставленных террористам Российской Федерацией. Также боевиками была предпринята очередная безуспешная попытка штурмовать аэропорт в Донецке", - пишет Тымчук.

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Допис by Dmitry Tymchuk.

Наиболее активно обстрелы позиций наших войск производились а аэропорту «Донецк», н.п. Пески, Чернухино, окраины Дебальцево - здесь зафиксировано по 3 огневых удара российско-террористических войск.

Также по 2 раза атакованы позиции сил АТО вблизи н.п. Талаковка, Ольховатка, Авдеевка, Тоненькое.

Обстрелам боевиков также подверглись опорные пункты и блок-посты в районе н.п. Счастье, Смелое, Станично-Луганское, Новотроицкое, Красногоровка, Гранитное, Никишино, Сартана, Павлополь.

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