Боевики за сутки 30 раз нарушили режим тишины, но ночь прошла относительно спокойно
Ночь в зоне проведения АТО прошла относительно спокойно. Зафиксирован один обстрел – вчера около 23.00 боевики из РСЗО «Град» обстреляли позиции войск АТО возле н.п. Тоненькое.
Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в соем Facebook.
"Всего за минувшие сутки российско-террористические войска более 30 раз нарушили режим тишины, обстреливая наши позиции из всех видов вооружений, предоставленных террористам Российской Федерацией. Также боевиками была предпринята очередная безуспешная попытка штурмовать аэропорт в Донецке", - пишет Тымчук.
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Наиболее активно обстрелы позиций наших войск производились а аэропорту «Донецк», н.п. Пески, Чернухино, окраины Дебальцево - здесь зафиксировано по 3 огневых удара российско-террористических войск.
Также по 2 раза атакованы позиции сил АТО вблизи н.п. Талаковка, Ольховатка, Авдеевка, Тоненькое.
Обстрелам боевиков также подверглись опорные пункты и блок-посты в районе н.п. Счастье, Смелое, Станично-Луганское, Новотроицкое, Красногоровка, Гранитное, Никишино, Сартана, Павлополь.