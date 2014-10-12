Порошенко уволил Гелетея с должности министра обороны

Порошенко подчеркнул, что пришло время сменить руководство военного ведомства.

Порошенко отметил, что намерен уже завтра внести в парламент представление на назначение нового министра обороны Украины.

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Глава государства выразил надежду, что его предложение будет поддержано 14 октября на сессии Верховной Рады.

"Уверен, что с голосованием за кандидатуру нового министра мы не будем затягивать. Рассчитываю, что именно во вторник оно состоится", - отметил он.

По убеждению главы государства, решение о смене руководителя Министерства обороны и ряд других кадровых решений, в частности, относительно увольнения руководства Госпогранслужбы и образования Комитета по вопросам разведки и назначение его председателем Игоря Смешко, серьезно усилят силовые структуры и укрепят обороноспособность Украины.