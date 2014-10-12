Спикер АТО опроверг информацию российских СМИ о разграничении между Украиной и «ДНР»

Информация о согласованном разграничении между Украиной и «ДНР» является преждевременной и не соответствующей действительности.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.

По его словам, документ не может считаться подписанным, пока к нему высказываются «особые позиции».

«Информация относительно согласованного разграничения сторон является преждевременной и не соответствующей действительности. Документ не может считаться подписанным, пока к нему высказываются «особые позиции», - сказал спикер.

«Мы ни на шаг не отходим от Минского протокола и Меморандума и действуем исключительно в их рамках», - заверил Селезнев.

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Как сообщал УНИАН, ранее телеканал «Дождь» распространил информацию о том, что Селезнев подтвердил подписание соглашения о создании линии разграничения между Украиной и «ДНР».

«Да, на самом деле, такой документ подписан. Есть трехсторонняя группа, которая работает, и задачей которой является создание всех необходимых условий для разграничении сторон, участвующих в конфликте», - цитирует спикера АТО телеканал.

В сообщении говорилось о том, что «в состав контактной группы входят представители Украины, России, а также мониторинговая миссия ОБСЕ, в том числе, участниками процесса создания разграничительной линии являются представители "ЛНР" и "ДНР". Известно, что вчера проводились соответствующие переговоры, подписан документ».

Ранее о подписании этого соглашения сообщал глава «Донецкой народной республики» Александр Захарченко.

В СНБО Украины это заявление опровергли.