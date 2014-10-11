Спикер АТО подтвердил создание линии разграничения между Украиной и «ДНР» - российские СМИ

Об этом в субботу, 11 октября, Селезнев сообщил в эфире российского телеканала «Дождь».

«Да, на самом деле, такой документ подписан. Есть трехсторонняя группа, которая работает, и задачей которой является создание всех необходимых условий для размежевания сторон, участвующих в конфликте», - сказал спикер АТО.

При этом он напомнил, что в состав контактной группы входят представители Украины, России, а также мониторинговая миссия ОБСЕ.

Читайте такжеНовый губернатор Донетчины готов к переговорам с так называемой «ДНР»«В том числе, участниками процесса создания разграничительной линии являются представители "ЛНР" и "ДНР". Известно, что вчера проводились соответствующие переговоры, подписан документ», - рассказал Селезнев.

О его деталях он ничего не сообщил.

«Деталей документа я не знаю», - сказал Селезнев.

Ранее о подписании этого соглашения сообщал глава «ДНР» Александр Захарченко.

В СНБО Украины ранее это заявление опровергли.