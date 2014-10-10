Financial Times: В Путинской России бизнесмены – "крепостные", предупреждает Сергей Пугачев

Об этом пишут Кэтрин Белтон и Ник Бакли в своей статье, которая называется «В Путинской России бизнесмены – «крепостные», предупреждает Сергей Пугачев», опубликованной в британской газете Financial Times.

Сергей Пугачев, который был однажды так близок к Путину, что его называли «банкиром Кремля», прокомментировал нынешнюю ситуацию в своем первом интервью после того, как государство конфисковало его многомиллиардную судостроительную империю в 2012 г.

В интервью для Financial Times г-н Пугачев предупредил, что больше нет «неприкасаемых» в российской бизнес среде, где доминирует Путин. Экономика России, по его мнению, превратилась в феодальную систему, в которой бизнесмены являются всего лишь номинальными владельцами своих активов.

«Сегодня в России нет частной собственности. Есть только крепостные, принадлежащие Путину», – сказал он.

Комментарии г-на Пугачева приобретают свежий оттенок в свете лишения собственности еще одного московского магната, Владимира Евтушенкова, чей арест в прошлом месяце и последующее решение суда конфисковать у него акции крупнейшей нефтяной компании «Башнефть» по-прежнему заставляют вздрагивать все бизнес-сообщество страны.

Это событие было истолковано многими наблюдателями как расшатывание правил, регулирующих отношения между Кремлем и олигархами в постсоветское время.

Г-н Пугачев, чьи бизнес интересы раньше распространялись на банковское дело, строительство и судостроение, был видной фигурой в те годы. Он входил в ближайшее окружение экс-президента Бориса Ельцина, а затем стал доверенным лицом Путина.

Когда бывший офицер КГБ стал президентом в 2000 г., могущественным фигурам эпохи Ельцина удавалось какое-то время сохранять некоторую независимость. Но после того как Путин начал кампанию по возврату ключевых секторов экономики под контроль государства, границы между бизнесом и Кремлем начали стираться.

Этот процесс, как утверждает г-н Пугачев, сейчас ускорился, поскольку напряжение, вызванное введением Западом санкций в отношении России из-за её вмешательства в украинский конфликт, увеличивается.

«Теперь есть Путин и его пособники, которые выполняют его приказы. И все наличные деньги, которые на этом делаются, поступают на баланс Путина, – сказал Пугачев, – Страна находится в состоянии войны. И, следовательно, большой бизнес не может жить как раньше. Он должен жить по правилам войны».

У г-на Пугачева проблемы начались, когда в 2010 г. обанкротился основанный им «Межпромбанк», один из крупнейших кредиторов, входивший в тридцатку лучших. Он уехал из России в Лондон в 2011 г., когда государство захотело конфисковать его судостроительный завод в попытке вернуть средства из банка. В прошлом году московский суд выдал ордер на арест Пугачева, обвиняя его в банкротстве «Межпромбанка».

В первых публичных высказываниях об этих обвинениях Пугачев отрицал свою причастность. Он заявил, что банкротство «Межпромбанка» было результатом кампании Кремля, направленной на то, чтобы заполучить по минимальной цене принадлежавшие ему контрольные пакеты акций двух крупнейших и самых современных российских судостроительных заводов.

Бизнесмен готовится представить доказательства в суде Лондона, которые по его словам, являются свидетельством того, что банкротство банка было частью государственного «рейда» на его империю, пытаясь уклониться от распоряжения о замораживании его международных активов, выданного в июле российским Агентством по страхованию вкладов.

Основанием для этого дела стали долги на сумму 2,1 млрд. долл., которые не заплатил «Межпромбанк», некоторые из которых появились по причине того, что в разгар мирового финансового кризиса в 2008 г. Центральный банк предоставил экстренные ликвидные средства.

Правительство утверждает, что г-н Пугачев заключил ряд сделок, которые навредили балансу банка, в том числе перевод 700 млн. долл. фондов срочной помощи ЦБ на счет в Швейцарии, которым распоряжается его сын.

Г-н Пугачев сказал, что этот перевод не касался фондов Центрального банка и был связан с коммерческой инвестицией.

Он также утверждал, что заключил соглашение с Центральным банком для погашения долга «Межпромбанка» с помощью выручки от продажи двух петербургских судостроительных заводов – «Северная верфь» и «Балтийский завод». По оценкам BDO, международной аудиторской фирмы, цена этих активов была 3,5 млрд. долл. Nomura, инвестиционный банк, оценил их стоимость в 2,2 млрд. долл. и 4,2 млрд. долл. – больше, чем достаточно, чтобы выплатить примерно 1 млрд. долгов Центральному банку.

Но Центробанк отозвал лицензию банка, когда тот не выплатил проценты в октябре 2010 г. Вскоре после этого он подал иск, чтобы конфисковать доли г-на Пугачева в судостроительных заводах, что повлекло за собой ряд событий, которые закончились их принудительной продажей в 2012 г.

Читайте такжеОкружение Путина начало междоусобную войну - BloombergОни были проданы подконтрольной государству Объединенной судостроительной корпорации за 415 млн. и 7,5 млн. долл. соответственно – за мизерную сумму по сравнению с оценкой BDO. В то время ОСК возглавлял Игорь Сечин, близкий союзник Путина, ныне глава «Роснефти», нефтяной компании, которая, по мнению некоторых аналитиков, намерена завладеть долей Евтушенкова в «Башнефти».

Центральный банк России отказался давать комментарии FT. Но Сергей Игнатьев, который в то время был главой ЦБ, заявил российской газете «Ведомости», ранее в этом году, что он не давал никаких гарантий того, что «Межпромбанк» сохранит свою лицензию.

«Я никогда не рассматривал залог активов судостроительных заводов как часть какой-то запланированной сделки по их продаже», – сказал г-н Игнатьев.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, отрицал, что ЦБ был использован для захвата судостроительных активов Пугачева. «Этот бизнес был в руинах. Кому интересен такой разоренный бизнес? Он [Пугачев] накопил колоссальные долги, а потом сбежал», – сказал г-н Песков.

Г-н Пугачев оспаривает это, утверждая, что когда он был собственником, заводы процветали, после 10 лет упадка. Правительство, по его словам, позже искусственным путем преувеличило их задолженность, записав авансовые платежи для судов, как долги.

В более широком смысле, тем не менее, он расценивает утрату своей империи как часть кампании, которая началась в 2003 г. с атаки государства на ЮКОС, нефтяную компанию Михаила Ходорковского, и продлилась до ареста активов г-на Евтушенкова. Кампанией движет российский лидер, который абсолютно не понимает концепции частной собственности – о чем свидетельствовал его визит на атомный ледокол, построенный на заводе Пугачева, первый в стране за 35 лет.

«Я помню, как он удивился», – напомнил г-н Пугачев. «На борту были бассейны, сады, оранжерея. Это был ледокол стоимостью более 1 млрд. долл. Но для него это было непонятно. По его мнению, частный собственник может печь булочки, но не может строить ледоколы и военные корабли.

У Путина, по его словам, до сих пор ментальность «советского человека, чекиста».

«Не имеет смысла искать ошибку в действиях Евтушенкова», – сказал он. «Просто система начинает сама себя пожирать».