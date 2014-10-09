В Брюсселе заявили, что о так называемых выборах в ноябре на Донбассе не может быть речи

Об этом по результатам ряда встреч с представителями Европейского союза сообщил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Мы говорили о том, что не может быть и речи о проведении так называемых выборов в ноябре этого года в Донецке и Луганске. Напротив, законы, принятые Верховной Радой, определяют рамки в плане местных выборов, которые запланированы. В этом нас поддерживают", - сказал он.

По словам министра, в частности в ходе встречи с европейским комиссаром Штефаном Фюле речь шла также и о ситуации на Донбассе. "Ключевыми элементами являются, во-первых, вывод всех войск и тяжелой техники, эффективный контроль границы, прогресс в деле заложников. Это для меня моральный вопрос. Все это должны эффективно контролировать представители ОБСЕ", - подчеркнул министр.