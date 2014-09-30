ЦИК изменила адрес ОИК номер 114 из-за АТО
23:18, 30 сентября 2014Политика
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ЦИК перенесла ОИК округа номер 114 с центром в Станице Луганской в пгт Беловодск (Луганская область).
ЦИК изменила адрес ОИК номер 114 через АТО / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.
ЦИК рассмотрела обращение Луганской ОГА от 29 сентября относительно изменения помещения ОИК по выборам народных депутатов номер 114 в связи с осуществлением мер АТО в Луганской области с целью обеспечения надлежащей организации подготовки и проведения внеочередных выборов нардепов.
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В свою очередь, ЦИК, рассмотрев обращение, постановила, что на время подготовки и проведения внеочередных выборов нардепов 26 октября ОИК по выборам нардепов ОВО 114, осуществляет свои полномочия по адресу ул.Ленина 109, пгт. Беловодск Луганской области.
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