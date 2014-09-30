ЦИК изменила адрес ОИК номер 114 из-за АТО

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

ЦИК рассмотрела обращение Луганской ОГА от 29 сентября относительно изменения помещения ОИК по выборам народных депутатов номер 114 в связи с осуществлением мер АТО в Луганской области с целью обеспечения надлежащей организации подготовки и проведения внеочередных выборов нардепов.

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В свою очередь, ЦИК, рассмотрев обращение, постановила, что на время подготовки и проведения внеочередных выборов нардепов 26 октября ОИК по выборам нардепов ОВО 114, осуществляет свои полномочия по адресу ул.Ленина 109, пгт. Беловодск Луганской области.