МИД: Россия должна отговорить группировки "ДНР" и "ЛНР" от проведения "выборов"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает Россию не поддерживать намерения террористических организаций «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика» провести свои «выборы главы государства» и «депутатов парламента» в ноябре.

Об этом Климкин сказал в интервью Reutres.

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«Россия должна отговорить Донецк и Луганск от проведения этих выборов и попытаться поставить процесс на путь стабилизации», - сказал Климкин.

Он считает, что Россия должна достаточно четко сказать, что такие выборы не могут иметь места ни при каких условиях.

Напоминая о готовности украинской власти провести децентрализацию органов власти на местном уровне, Климкин отметил, что Украине нужен всеобъемлющий политический процесс, к которому будут привлечены Донецкая и Луганская области.

Министр считает, что самопровозглашенные пророссийскими организациями на востоке Украины выборы могут усилить процессы возникновения на Донбассе долгосрочного «замороженного» конфликта, похожего на ситуацию в Приднестровье или в Абхазии.

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По его убеждению, «замороженный» конфликт в Донецке и Луганске «не может стабилизироваться так же, как, например, это произошло в Приднестровье или в Абхазии». Климкин уверен, что при таком сценарии это приведет к большей нестабильности не только для всей Украины, но и для всей Европы.

Как сообщал УНИАН, так называемый «ЦИК ЛНР» заявляет о намерении перенести «выборы» с 2 на 9 ноября.

В «ДНР» намерены провести свои «выборы» 2 ноября.