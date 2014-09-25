Отдельные районы Донбасса хотят провести выборы 2 ноября

Как сообщает пресс-служба ”ДНР”, 24 сентября депутаты так называемого ”Верховного совета” ”ДНР” приняли решение о проведении выборов ” главы государства” и в ”народного совета” ”ДНР” 2 ноября 2014 года.

Согласно сообщению, выборы в ”народные рады” пройдут по пропорциональной системе. Право на включение в список предоставлено гражданам, проживающим на территории ”ДНР” не менее 5 лет”. ”Каждый субъект, чьи кандидаты представлены к регистрации, обязан собрать не менее 1000 подписей в поддержку своего списка”.

Кроме того, ”право выставлять кандидатуру на пост ”главы государства” предоставлено каждому гражданину, который проживал на территории ДНР” последние 10 лет. Кандидат должен быть не моложе 30 лет. При регистрации каждый кандидат должен представить ”центральной избирательной комиссии” не менее 1000 подписей в поддержку своей кандидатуры”.

Читайте такжеМестные выборы в отдельных районах Донбасса могут пройти 7 декабряВ то же время, согласно сообщению пресс-службы ”ЛНР”, 24 сентября так называемый ”верховный совет” ”ЛНР” принял решение, что выборы в руководство ”ЛНР” пройдут синхронно с ”Донецкой народной республикой” 2 ноября.

Выборы ”парламента” пройдут по пропорциональной системе.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла президентский закон ”Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.

Закон об особом статусе отдельных районов на Донбассе предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сроком на три года, а также проведение внеочередных местных выборов в этих регионах 7 декабря этого года.

17 сентября премьер-министр Арсений Яценюк подчеркнул, что правительство будет выделять бюджетные средства на восстановительные работы в зоне АТО только в случае установления полного контроля над территориями Донецкой или Луганской области.

По словам премьера, правительство готово создать специальный фонд финансирования восстановительных работ на освобожденный территориях, который будет формироваться из пожертвований и финансов украинских олигархов, а также за счет международной донорской помощи.

19 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов к диалогу с любым, кто будет избран на местных выборах в отдельных районах Донбасса 7 декабря.