Порошенко встретился с Нуланд: результаты беседы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время их встречи сегодня в Киеве.

В частности, подчеркивалась необходимость установления полного контроля над украинско-российской границей как ключевого фактора для дальнейшего мирного урегулирования. Глава государства подчеркнул необходимость возобновления работы украинских пограничников, привлечения экспертов ОБСЕ с надлежащим техническим оснащением для мониторинга на пунктах пропуска и по линии границы, проинформировали в пресс-службе.

«Без восстановления Украиной полного контроля за границей невозможно достичь мирного урегулирования», - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеОбама поручил выделить дополнительную помощь УкраинеПрезидент сделал акцент на необходимости принятия безотлагательных мер для избежания гуманитарной катастрофы на захваченных территориях, учитывая приближение зимнего периода. Речь идет о возобновлении поставок газа, электроэнергии, продуктов питания.

Президент также отметил важность возобновления вещания украинских телеканалов в Донецке и Луганске.

Глава государства выразил благодарность президенту и правительству США за «продемонстрированную очень сильную поддержку Украины на ее пути к свободе и демократии».

В свою очередь Нуланд выразила надежду, что во время визита президент Украины почувствовал поддержку со стороны американского народа стремления украинцев к свободе и демократии. «Мы надеемся, что вы почувствовали признание вашего собственного стремления к миру и успеху в прекращении войны», - сказала помощник госсекретаря.

Собеседники обсудили вопросы возможности увеличения макрофинансовой помощи для Украины со стороны США и необходимости в этом контексте принятия президентского антикоррупционного пакета.

В продолжение договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины в Вашингтон 18 сентября с президентом США Бараком Обамой, Порошенко и Нуланд во время встречи также обсудили вопросы расширения военно-технического сотрудничества между Украиной и США и реформу украинского сектора безопасности, отмечается в сообщении.