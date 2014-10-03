В Крыму на Курбан-байрам оккупанты организуют масштабные учения "по гражданской обороне"

Согласно анонсу пресс-службы крымского оккупационного «правительства», мероприятие будет проходить весь день – с 06.00 до 18.00 по московскому времени, сообщает Крым.Реалии.

«В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Республика Крым принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне (ГО) по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций», – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в тренировке задействованы "федеральные органы исполнительной власти", "органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и органы местного самоуправления.

«Целями тренировки являются совершенствование знаний и практических навыков руководителей, органов управления и сил ГО по организации и ведению ГО, сбору информации и обмену ею, а также контролю выполнения мероприятий», – поясняют в крымском «правительстве».

Читайте такжеСудьба похищенных в оккупированном Крыму татар остается неизвестнойКроме того, как указали в ведомстве, проводится проверка реальности планов ГО и защиты населения, органов исполнительной власти и муниципальных образований.

В Крыму в честь мусульманского праздника Курбан-байрам объявлен выходной, но поскольку праздник припадает на субботу, выходной переносится на понедельник 6 октября.

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Курбан-байрам – исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Его также называют праздником жертвоприношения.