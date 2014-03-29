Главные часы Симферополя перевели на московское время
Стрелки главных часов Симферополя, расположенные на башне на площади железнодорожного вокзала были переведены на московское время.
Перевод других часов на улицах и площадях намечен на 02:00 по киевскому времени, сообщает ИТАР-ТАСС.
Циферблаты часов, расположенные с каждой стороны башни на площади вокзала, были изготовлены на Московском часовом заводе в 1951 году. Часовой механизм приводится в движение 250-килограммовыми гирями. Украшают циферблаты расположенные в нарушенной последовательности символы девяти знаков Зодиака и трех созвездий.
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Киевское время действовало в Крыму с 1996 года по 30 марта 2014 года. Нелегитимное правительство Крыма объявило о намерении согласовать время с соседним государством еще 3 марта, в самом начале российской оккупации и до непризнанного референдума.