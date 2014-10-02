Министр обороны подтвердил, что украинские военные и боевики ведут переговоры в Горловке

Министр обороны Валерий Гелетей подтвердил информацию, что в Горловке Донецкой области проходят переговоры между украинскими военнослужащими, с одной стороны, и боевиками и российскими военными - с другой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гелетей сказал сегодня в комментарии журналистам.

В то же время предмет переговоров министр не назвал.

“Чтобы вы понимали, любые договоренности, переговоры, как, например переговоры с министром обороны США, министром обороны Польши, где мы договорились о неразглашении, так же идут переговоры на уровне представителей России, «ДНР», «ЛНР». И мы договорились о неразглашении”, - сказал Гелетей.

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Как сообщалось, несколько дней назад российские СМИ передали, что в Горловке прошли переговоры между военнослужащими Украины, России, ОБСЕ, а также представителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Горловка находится под контролем боевиков

В частности, по информации телеканала «Россия 24», на встрече договаривались о полноценной реализации Минского меморандума. С российской стороны во встрече принял участие заместитель командующего сухопутными войсками ВС РФ, генерал-лейтенант Александр Ленцов. Кто представлял Украину, не сообщалось.

Телеканал сообщал, что на встрече якобы обсуждался вопрос выведения украинских подразделений с территории аэропорта «Донецк».

В сюжете отмечается также, что никаких гарантий по итогам переговоров стороны друг другу не давали.