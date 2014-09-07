Боевики и российские военные продолжают активно нарушать перемирие – Тымчук

Об этом пишет руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.

По его словам, украинские войска строго соблюдают режим «перемирия», не предпринимая активных действий и открывая исключительно ответный огонь.

В частности, вечером 6 сентября были обстреляны позиции украинских сил возле Станицы Луганской, Донецкого, Золотого, Дебальцева.

"Из минометов был обстрелян аэропорт в Донецке. Также российскими войсками и террористами с применением ствольной и реактивной артиллерии обстреляны позиции украинских войск и гражданские объекты в районе Мариуполя", – отметил Тымчук.

Кроме того, как сообщается в заявлении, прошедшей ночью были обстреляны позиции и блок-посты украинских войск в районе Авдеевки, Золотого, а также населенных пунктов Некишино, Широкино, Лебединское.

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