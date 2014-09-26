СМИ: Ляшко отсидел в тюрьме за мошенничество и был судим за клевету

Как сообщается в публикации на сайте «Тема», первый раз Ляшко был осужден за аферы с покупкой автомобилей «Волга» под прикрытием МВД и незаконное получение квартиры в Вишневом под Киевом.

В публикации отмечается, что, несмотря на то, что Ляшко был осужден на 6 лет, в реальности он отсидел намного меньше.

«Вместо шести лет лишения свободы апелляционный суд скостил срок трактористу-журналисту до четырех лет. А реально он отсидел полгода», - сообщается в публикации.

Как утверждается в публикации, работу следствию значительно облегчил дневник Ляшко, который был обнаружен у него в квартире.

«Сам Ляшко значительно облегчил работу следствию. При обыске на его квартире обнаружили дневник журналиста, в котором тот описывал все перипетии своей нелегкой доли. Обобщающей была фраза агента и элитного мальчика по вызову: «Я сидел в золотой клетке МВД», - говорится в публикации.

Издание также отмечает, что скорая амнистия для Ляшко скорее всего связана с заступничеством его «друзей» из МВД, с которыми он был связан особыми специфическими отношениями.

«Откинулся» Ляшко по амнистии. Видимо, не без заступничества олежкиных друзей Кучма сжалился над молодым извращенцем – подписал Указ с его фамилией», - пишет издание.

Также, как сообщается, вторую судимость Ляшко получил за клевету на Василия Дурдинца – видного деятеля эпохи кучмизма, занявшего пост и.о. премьер-министра.

Как сообщает издание, «Дурдинец выиграл суд против Ляшко, но благодаря скандалу лишился должности. А Олег получил два года условно – за клевету. Уже тогда в рядах силовиков уверенно говорили: редактору «Политики» помогли информационно друзья-генералы».

Сам Олег Ляшко назвал это дело политическим.