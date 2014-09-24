Российские военные на Донбассе сбрасывают трупы своих солдат в шахты – Тымчук

Об этом написал на своей странице в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"В районе н.п.Свердловск зафиксированы сбросы трупов российских военнослужащих в шурф одной из неработающих шахт", – сообщил он.

Кроме того, по словам Тымчука, в приграничных районах РФ возле границы с Украиной и в северной части оккупированного Крыма продолжается концентрация подразделений армии России, вооружений и военной техники.

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Тымчук также заявил, что российское военное командование требует от руководства боевиков фальсификации «доказательств преступлений» украинских военнослужащих. Данное требование исходит от Генерального штаба ВС РФ и касается районов, из которых украинские войска были отведены в последнее время для выравнивания линии обороны.

Как сообщал УНИАН, украинские военные продолжают работу над оборудованием линии обороны от Мариуполя до Волновахи.