Военные оборудуют линию обороны от Мариуполя до Волновахи

Днем в городе было непривычно спокойно, говорится в сюжете ТСН.

Мариупольцы наконец узнали, что же именно происходило вокруг их города в течение последних суток.

Как говорят военные аналитики, незаконные вооруженные группировки пытались прорваться в сторону Мариуполя и Волновахи, однако эти попытки потерпели поражение.

После этого, по информации военных, пророссийские силы изменили тактику и используют рейдовые действия небольшими подразделениями по 10-20 боевиков.

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Тем временем в Мариуполе достраивают линию оборону. Работы планируют завершить до конца текущей недели.

Оборонительную черту строят на восток от города и тянут ее на север вплоть до Волновахи.