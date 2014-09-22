За нарушение приказа под следствием находится значительное количество украинских военных
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за нарушение приказа в настоящее время под следствием находится значительное количество украинских военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время интервью украинским телеканалам.
Порошенко отметил, что бандформирования не раз обстреливали украинские позиции с территории детских садов или жилых домов.
”Я подчеркиваю: ни разу приказ открытия огня по жилым домам, по социальным объектам не давался”, - сказал президент.
Для тех, кто нарушал любые приказы, добавил он, есть соответствующая процедура, и на сегодня ”достаточное количество тех, кто нарушил приказ, находятся под следствием”.
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Порошенко напомнил об инициативе по восстановлению деятельности военных прокуратур в целях соблюдения законности в армии.
”Значительно усилена деятельность военной службы правопорядка именно для того, чтобы не допускать этого, чтобы знать, что ответственность неотвратима за нарушение приказа”, - подчеркнул президент.