Боевики обстреляли позиции силовиков возле 24 населенных пунктов и донецкого аэропорта (карта АТО)

Об этом говорится на Facebook-странице пресс-центра АТО.

Как отмечается в сообщении, боевики продолжают обстреливать позиции сил украинских военных.

Артиллерийским и минометным обстрелам, а также обстрелам с использованием ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град", подверглись блокпосты и опорные пункты сил АТО, расположенные в районе Макарова Луганской области.

Читайте также2,5 тысячи украинских военных получили ранения за время АТОТакже боевики обстреляли позиции вблизи 24 населенных пунктов Донецкой области: Пески, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Николаевка, Острая Могила, Редкодуб, Центральный, Золотое, Рассыпное, Степное, Смелое, Дебальцево, Горное, Фрунзе, Чернухино, Покровское, Орлово-Ивановка, Водяное, Шевченко, Приовражне, Калиновка, Мирный, Нижняя Крынка. Произведен огневой налет на аэропорт Донецк.

Как сообщал УНИАН, вчера в ходе боев под Дебальцевом были ранены около 20 украинских силовиков.