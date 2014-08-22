Порошенко одобрил возобновление деятельности военных прокуратур

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Законом, который Верховная Рада приняла 14 августа, определяется порядок образования, укомплектования и материально-технического обеспечения военных прокуратур, а также социальной защиты их работников со статусом военнослужащих.

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По закону, к военным прокуратурам относятся Главная военная прокуратура (на правах структурного подразделения Генеральной прокуратуры Украины), военные прокуратуры регионов (на правах областных), военные прокуратуры гарнизонов и другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам городов и районов. Главную военную прокуратуру возглавляет заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор.

В случаях, когда в силу исключительных обстоятельств на определенных административно-территориальных единицах не действуют органы прокуратуры, которые должны осуществлять там надзор, по решению генерального прокурора выполнение их функций может быть возложено на военные прокуратуры. Образование, реорганизация и ликвидация военных прокуратур, определение их статуса, компетенции, структуры и штатов осуществляется генпрокурором.

Военными прокурорами и следователями назначаются граждане из числа офицеров, которые проходят воинскую службу или находятся в запасе, с высшим юридическим образованием.

Как сообщалось, военные прокуратуры были ликвидированы в 2012 году.