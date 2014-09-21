На базе российского батальона "Восток" произошел взрыв - советник МВД

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

"Вероятно, боевики взорвали во время изготовления бомб с использованием взрывчатого вещества типа гексоген, в результате чего могла возникнуть детонация складов с оружием", - сказал Шкиряк.

Как пишет ТСН, данных о жертвах взрыва нет, поскольку город находится под контролем незаконных вооруженных формирований.

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"Однако свидетели утверждают об огромном количестве машин "скорой помощи", которые направляли в сторону места чрезвычайного происшествия", - рассказал советник президента.