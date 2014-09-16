СМИ: В Мариуполе взорвали столб, когда мимо него проезжали военные

Об этом мариупольскому интернет-изданию 0629 сообщили очевидцы.

По словам жителей, на этой улице был подорван столб, в то время, когда по трассе ехали военные. Ударной волной были выбиты стекла в мариупольском профессиональном лицее в сфере автотранспорта. По предварительной информации, во время взрыва никто не пострадал.

Читайте такжеВ Донецке прогремел мощный взрыв, якобы взорвалась нефтебаза - СМИ“Военные вышли из автомобиля, осмотрели все и покинули место происшествия”, - сказал очевидец.

Информацию о том, что столб действительно был подорван, подтвердили в профессиональном училище. Правда, подробности происшествия здесь комментировать не стали. В пресс-службе Мариупольского горуправления милиции и в штабе территориальной обороны города 0629 сообщили, что ничего об этом факте не знают.