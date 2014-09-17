Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил создать комиссии по люстрации в каждом министерстве и Общественный совет по вопросам люстрации при Министерстве юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.

"Создание комиссии по люстрации в каждом министерстве. Министерству юстиции немедленно создать Общественный совет по вопросам люстрации при Министерстве юстиции", - сказал Яценюк.

Также он поручил проводить публичные заседания соответствующего Общественного совета и информировать граждан, как очищаются от коррупционеров органы власти, суды, правоохранительные органы.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла закон «Об очистке власти».

Как заявил народный депутат Юрий Деревянко, согласно принятому закону, субъектами люстрации сегодня являются все государственные служащие, служащие органов местного самоуправления, за исключением выборных должностей.

Депутат отметил, что данный закон распространяется также на премьер-министра Украины, заместителей министра, заместителей руководителей других центральных органов власти. Также данный закон распространяется на председателей облгосадминистраций.

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По словам Деревянко, под люстрацию подпадают все судьи и прокуроры, которые принимали противоправные решения в отношении участников Майдана. “Все они не имеют права занимать любую государственную должность на срок 10 лет”, - добавил он.

Депутат подчеркнул, что следующей категорией лиц, которые подпадают под закон о люстрации, являются те, кто по решению судов признан такими, кто призывал к расколу Украины, к сепаратизму. Деревянко отметил, что такие лица не имеют права занимать должности на срок 5 лет.