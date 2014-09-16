Депутаты приняли закон о люстрации

За это решение проголосовал 231 народный депутат из 246 зарегистрированных в сессионном зале.

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На заседании парламента один из авторов законопроекта Юрий Деревянко (внефракционный) подчеркнул, что при подготовке ко второму чтению законопроект "очень существенно изменился". По его словам, из законопроекта изъяты все нормы, которые противоречили действующей Конституции. Депутат сообщил, что "все выборные должности - депутаты, уполномоченный по правам человека, конституционные судьи - изъяты из этого закона". Он добавил, что этот закон требует от чиновников указывать в декларации свои доходы и имущество и доходы лиц, проживающих "совместно с ними и имеющих общий быт".

Юрий Деревянко отметил, что законом предусмотрено, что в случае проверки налоговой службы о соответствии имущества декларации, налоговая не может принимать решения в случае фактических расхождений, без того, чтобы чиновник или лицо, в отношении которого проводится проверка, не ознакомились с замечаниями и не дал свое объяснение этим различиям. И только с учетом объяснений и доводов этого лица (речь идет о тех лицах, в отношении которых, проводится проверка - УНИАН) принимается окончательное решение.

Напомним, что незадолго до этого депутаты не поддержали данный законопроект, но продолжали его обсуждение. Как передает корреспондент УНИАН, в предыдущем голосовании за законопроект свои голоса отдали 217 депутатов.

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После этой новости, активисты, которые собрались у парламента с требованием принять закон о люстрации, своими автомобилями перекрыли улицу Грушевского и подожгли на ней шины. В свою очередь спикер Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что ни один из депутатов не покинет сессионный зал, пока закон о люстрации не будет принят.

После этого, приняв данный закон, председатель парламента объявил заседание закрытым.