Правозащитники не понимают, что делает "самооборона Крыма" на избирательных участках

Об этом глава Центра гражданского просвещения «Альменда», заместитель координатора Крымской полевой миссии по правам человека Ольга Скрыпник сообщила в комментарии для Крым.Реалии.

В частности, правозащитница говоря о «выборах» в Крыму, указала на недавнее заявление «главы» непризнанной республики Сергея Аксенова о том, что контроль над выборами будет осуществлять «крымская самооборона».

Читайте такжеУкраина призывает мир осудить "выборы" на оккупированной территории«Уже само это действие влечет за собой нарушения прав человека. Крымская самооборона является нелегальным полувоенным формированием, и ее присутствие на улицах, а, тем более, возле избирательных участков говорит о том, что людей могут ограничивать в их передвижении. Наличие военизированных формирований – это всегда угроза людям, которые там находятся», – отметила Скырпник.

Читайте такжеКрымчане идут на "выборы" под песни ГазмановаПо мнению правозащитницы, «если бы это было свободное волеизъявление, и люди действительно хотели бы этих выборов, признавали все, что там происходит, то в наличии «крымской самообороны» отпала бы необходимость.

Она считатет, что самопровозглашенная власть Крыма не верит, что ее добровольно будут выбирать, поэтому пытается людей заставить голосовать, чтобы таким образом признать свое присутствие.