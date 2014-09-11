Мэр Херсона призвал ввести на Херсонщине военное положение

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

По словам Миколаенко, такой шаг, скорее всего, дал бы возможность решать много неотложных вопросов по обустройству обороны региона от возможного военного вмешательства со стороны России с меньшими бюрократическими преградами.

В то же время мэр Херсона предположил, что военные из Херсонской области должны были бы оставаться на территории региона, а не в зоне АТО, и принесли бы больше пользы, учитывая существующие угрозы.

«Наши батальоны должны были бы остаться здесь - в Херсонской области и уделять больше внимания обороне области», - сказал Миколаенко. Также он скептически отнесся к целесообразности проведения парламентских выборов в условиях, когда на Востоке Украины идут боевые действия.

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«Возможно, парламентские выборы сегодня неуместны? Нужно закончить с войной, а затем проводить выборы... Возможно, весной, когда территории будут освобождены от российских оккупантов», - отметил Миколаенко.