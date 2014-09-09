Международная следственная группа начала расследование авиакатастрофы Boeing-777
Международная следственная группа по расследованию катастрофы самолета Малазийских авиалиний МН17 начала работу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
"В Генеральной прокуратуре Украины начали свою работу иностранные представители международной совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета Малазийских авиалиний (МН17)", - говорится в сообщении.
Ранее генпрокурор Украины Виталий Ярема подписал соглашение о создании международной совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета Boeing-777.
Читайте такжеВозле места катастрофы Boeing-777 был замечен "Бук" российских военных – СМИСотрудничество украинских прокуроров и следователей с зарубежными коллегами, по мнению Виталия Яремы, позволит обеспечить эффективное расследование авиакатастрофы, отметили в ГПУ.
Как сообщал УНИАН, в результате трагедии, произошедшей 17 июля, погибли 298 человек, находившихся на борту, большинство жертв были гражданами Нидерландов.