Международная следственная группа начала расследование авиакатастрофы Boeing-777

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"В Генеральной прокуратуре Украины начали свою работу иностранные представители международной совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета Малазийских авиалиний (МН17)", - говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор Украины Виталий Ярема подписал соглашение о создании международной совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета Boeing-777.

Читайте такжеВозле места катастрофы Boeing-777 был замечен "Бук" российских военных – СМИСотрудничество украинских прокуроров и следователей с зарубежными коллегами, по мнению Виталия Яремы, позволит обеспечить эффективное расследование авиакатастрофы, отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, в результате трагедии, произошедшей 17 июля, погибли 298 человек, находившихся на борту, большинство жертв были гражданами Нидерландов.