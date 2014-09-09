Международная следственная группа начала расследование авиакатастрофы Boeing-777

10:48, 09 сентября 2014
Политика
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Международная следственная группа по расследованию катастрофы самолета Малазийских авиалиний МН17 начала работу.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"В Генеральной прокуратуре Украины начали свою работу иностранные представители международной совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета Малазийских авиалиний (МН17)", - говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор Украины Виталий Ярема подписал соглашение о создании международной совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета Boeing-777.

Читайте такжеВозле места катастрофы Boeing-777 был замечен "Бук" российских военных – СМИСотрудничество украинских прокуроров и следователей с зарубежными коллегами, по мнению Виталия Яремы, позволит обеспечить эффективное расследование авиакатастрофы, отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, в результате трагедии, произошедшей 17 июля, погибли 298 человек, находившихся на борту, большинство жертв были гражданами Нидерландов.

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