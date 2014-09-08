Боевики объявили выходной на территории, контролируемой "ДНР"
09:43, 08 сентября 2014Политика
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В самопровозглашенной «Донецкой народной республике» сегодняшний день, 8 сентября, объявили выходным.
REUTERS
Соответствующее решение принято "президиумом верховного совета" и "советом министров" организации, сообщает сайт "ДНР".
"Президиумом верховного совета Донецкой народной республики и постановлением совета министров ДНР 8 сентября 2014 года объявляется нерабочим днем в связи с празднованием Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что учителей Донецка представители "ДНР" заставляли выйти на работу в понедельник.
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