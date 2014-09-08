Боевики объявили выходной на территории, контролируемой "ДНР"

Соответствующее решение принято "президиумом верховного совета" и "советом министров" организации, сообщает сайт "ДНР".

"Президиумом верховного совета Донецкой народной республики и постановлением совета министров ДНР 8 сентября 2014 года объявляется нерабочим днем в связи с празднованием Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что учителей Донецка представители "ДНР" заставляли выйти на работу в понедельник.