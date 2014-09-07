Боевики "ДНР" требуют от учителей выйти на работу в понедельник
04:51, 07 сентября 2014Политика
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Члены террористической организации "ДНР" требуют от учителей общеобразовательных школ Донецка выйти на работу в понедельник.
REUTERS
Об этом сообщает журналист Новости Донбасса со ссылкой на ряд учителей школ в Ворошиловском районе Донецка.
Так, учителя сообщают, что им звонят неизвестные, представляются "правительством "ДНР" и требуют выхода на работу в понедельник.
Читайте такжеВ "ДНР" заявили, что обмен пленными состоится сегодня и 8 сентябряКак известно, учебный год в школах Донецка не начался 1 сентября 2014 года в связи с оккупацией города бандформированиями "ДНР".
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