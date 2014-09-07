Боевики "ДНР" требуют от учителей выйти на работу в понедельник

Об этом сообщает журналист Новости Донбасса со ссылкой на ряд учителей школ в Ворошиловском районе Донецка.

Так, учителя сообщают, что им звонят неизвестные, представляются "правительством "ДНР" и требуют выхода на работу в понедельник.

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