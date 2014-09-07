СМИ: На новых переговорах по Донбассу боевики планируют "добиваться независимости"

Участники контактной группы «Украина-ОБСЕ-Россия» предварительно договорились встретиться через 7-8 дней.

Об этом сообщил Александр Захарченко, который считает себя "премьер-министром" террористической организации "ДНР" в эфире "Коммерсантъ ФМ", передает российское агентство РИА Новости.

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По его словам, представители террористических группировок на планируемой встрече будут "добиваться независимости". Захарченко подчеркнул, что пункт об особом статусе в Минском протоколе не окончательный.

"Предварительно договорились через 7-8 дней снова встретиться. Они должны высказать свои пожелания. По предварительной договоренности, будет расширенная группа. Из аппарата президента Украины должны были приехать люди. Фамилий еще не знаю», - сказал Захарченко.

Он предположил, что «от Донецка-Луганска, в любом случае, будет Пургин, Карякин. От России – Зурабов».

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого.

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По итогам встречи был подписан протокол о прекращении с 18:00 пятницы огня на Донбассе.

6 сентября президенты Украины и РФ провели телефонный разговор, в ходе которого пришли к согласию, что "режим прекращения огня" на востоке Украины в целом выполняется.