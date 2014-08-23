В ОБСЕ призвали Россию и Украину не усугублять конфликт

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Буркхальтер пожалел, что договоренности между Украиной и РФ относительно доставки на Донбасс гуманитарной помощи были нарушены. В связи с этим он отметил, что такую помощь следует оказывать в соответствии с принципами международного права и с уважением к суверенитетуУкраины, передает РБК Украина.

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В то же время он призвал все стороны вернуться к сотрудничеству в сфере доставки гуманитарных грузов.

Он завершил свое выступление, подчеркнув, что ОБСЕ в рамках своего мандата и возможностей, будет и впредь поддерживать усилия МККК в работе на Донбассе.