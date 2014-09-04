Facebook пресс-центра АТО взломали: в штабе опровергают сообщение о "Градах" под Мариуполем

20:56, 04 сентября 2014
Политика
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В штабе АТО опровергают свое сообщение в соцсети о гаубичных установках в районе Мариуполя.

Ілюстративне зображення / Фото Міністерства оборони РФ

В штабе АТО опровергают собственное сообщение в соцсети Facebook о том, что российские наемники стягивают "Грады" и "Ураганы" под Мариуполь.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"Уважаемые читатели и посетители нашей страницы. К сожалению нашу страницу очередной раз атаковали. В данный момент мы принимаем необходимые меры, чтобы прекратить распространение ложной информации с нашей страницы. В частности о ситуации относительно сосредоточения реактивных систем залпового огня Российской Федерации вокруг Мариуполя. Эта информация не является действительной. Просим прощения за неудобства и благодарим за понимание", - говорится в очередном сообщении.

В штабе надеются в течение нескольких часов решить "все технические проблемы".

Сообщение by Пресс-центр АТО.

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