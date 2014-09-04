Российские наемники стягивают к Мариуполю "Грады" и "Ураганы" - штаб АТО

Российские наемники стягивают к Мариуполю реактивные системы залпового огня класса «Град» и «Ураган», а также самоходные гаубичные установки.

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Об этом сообщает пресс-центр АТО со ссылкой на данные разведки на своей странице в Facebook.

В сообщении также отмечается, что за день зафиксировано три обстрела позиций сил АТО неподалеку населенных пунктов Веселая Гора, Мариинка, Золотое.

На странице в Facebook штаба АТО впоследствии появилась информация о взломе страницы. Пресс-центр опроверг информацию о "Градах" под Мариуполем.