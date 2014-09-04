Лагерь батальона "Киев-12" обстреляли из установок "Смерч": есть погибшие и раненые

Заместитель командира 12-го батальона территориальной обороны Киева подполковник Антон Шаповал заявил о большом количестве погибших и раненых в результате сегодняшнего обстрела системами “Смерч” места дислокации бойцов батальона в населенном пункте Дмитровка в зоне АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шаповал сказал сегодня, выступая на заседании сессии Киевсовета. Шаповалу было предоставлено слово в начале заседания в связи с важностью информации.

Шаповал сообщил, что 12-й батальон был выведен из Луганска в Дмитровку.

«В 2.30 ночи сегодня их дислокация была обстреляна системами “Смерч”, которые просто выжигают все и уничтожают», - сказал он.

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По словам Шаповала, он не может назвать конкретные данные о погибших и раненых.

“Цифры не буду называть, чтобы не было никакой паники”, - сказал Шаповал.

По его информации, лагерь батальона полностью уничтожен, уничтожено все имущество и палатки, личные вещи и вся техника.

Шаповал не назвал место нынешнего пребывания бойцов, которые остались живыми, сославшись на тайну. В то же время он добавил, что бойцы находятся в зоне АТО.

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Он отметил, что целью этого выступления перед депутатами является довести информацию к их сведению.

Вместе с тем, Шаповал призвал депутатов создать для 12-го батальона базу постоянной дислокации в Киеве, а также напомнил о праве семей бойцов получить земельные участки в городе и попросил рассмотреть этот вопрос.