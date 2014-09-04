За ночь силы АТО уничтожили не менее 100 боевиков и военных РФ - Тымчук

За ночь силы АТО уничтожили не менее 100 боевиков и российских военнослужащих.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Одновременно с перегруппировкой своих сил, украинские войска наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника. Боестолкновения отмечались в районах н.п.Донецк, Горловка, Стукалова Балка, Старобешево, Амвросиевка. Активность российско-террористических войск отмечается в Станично-Луганском районе Луганской области", - пишет он.

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По словам Тымчука, отмечается снижение активности обстрелов со стороны боевиков и военных РФ, однако возросло количество огневых ударов, наносимых непосредственно с территории России.

"Из минометов и РСЗО БМ-21 «Град» обстреляны позиции украинских войск близ н.п.Дебальцево, Никитино, Фащевка, Красная Таловка, Плотина", - подчеркивает он.

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Также, согласно данным группы «Информационное Сопротивление», с территории РФ нанесены удары по позициям украинских войск в районах Веселой Горы, Дмитровки, Победы, Валуйского. Обстрел велся с применением РСЗО БМ-30 «Смерч». Причем, в районе Победы из РСЗО «Смерч» позиции сил АТО обстреляли трижды.