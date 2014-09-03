Аваков заявил, что мэра Кременчуга убили из мести: задержаны заказчики и исполнители преступления

Задержаны организаторы и исполнители убийства мера Кременчуга Полтавской области Олега Бабаева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил журналистам перед заседанием правительства.

«Задержаны непосредственные организаторы убийства мера Кременчуга Бабаева, и сегодня задержаны не только четверо исполнителей, но сегодня задержаны и заказчики этого преступления», - отметил Аваков.

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По его словам, ведутся следственные действия, меру пресечения выбрал суд - это арест.

«Мотив преступления корыстный – месть. Заказчик заплатил убийцам 70 тыс. долларов. И те при некоторой подготовке совершили это преступление», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Бабаев был убит 26 июля. В него стреляли из автомобиля.