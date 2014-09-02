Задержаны четверо подозреваемых в убийстве мэра Кременчуга Бабаева - МВД
13:25, 02 сентября 2014Общество
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Задержаны четверо человек, которых подозревают в совершении убийства мэра Кременчуга Полтавской области Олега Бабаева.
Задержаны подозреваемые в убийстве Бабаева / vorskla.com.ua
Как сообщает пресс-служба МВД, по словам заместителя министра внутренних дел Украины - начальника Главного следственного управления Виталия Сакала, в ходе проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий были установлены и задержаны четверо человек, которых подозревают в совершении убийства Бабаева. Самому молодому из них 22 года.
Суд решает вопрос избрания меры пресечения задержанным в виде ареста. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНИАН, Бабаев был убит 26 июля. В него стреляли из белого автомобиля ВАЗ 2108.
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