Семенченко рассказал, о чем говорили на встречах с Порошенко и Турчиновым

Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам вчерашней встречи трех командиров батальонов с президентом Украины Петром Порошенко и председателем Верховной Рады Александром Турчиновым.

Как отметил Семенченко, «изменение «правил игры» - оценка по результату и персональная ответственность за свои действия – то, с чего надо начинать, если мы хотим быть сильным государством и сохранить независимость».

«Второе: по линии освобождения пленных - те заверения от власти, которые можно получить, мы с комбатами получили. Все альтернативные варианты задействованы. Работаем. Третье. Получаем тяжелое вооружение для Донбасса. Штат увеличен. Поток добровольцев усилился раза в два. Путин добился только обратного. Там, где россиянин бежит, украинец достает саблю», - заявил Семенченко.

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Комбат также подчеркнул: «Нужна мощная система территориальной обороны. Поддержка армии в обычное время и партизанское движение в критический момент. Работаем. Завтра все наши единомышленники в регионах получат четкий сигнал».

Говоря о политике и возможном участии в выборах, Семенченко отметил, что командиры этих трех батальонов «четко для себя решили: для нас сейчас другой цели кроме «Отечество в опасности» и спасения наших товарищей нет». «Если для реализации этих целей потребуется - мы сделаем и этот шаг. Будем встречаться с другими комбатами и говорить. Но это должно быть, как в мае с «Донбассом», когда мы из партизанского отряда договорились идти в государственную Нацгвардию: четкие условия, для чего мы идем, публичное закрепление этого на бумаге, полная гласность, общественный контроль за исполнением и ответственность в случае нарушения. По-другому - нет. Не стоило начинать борьбу за страну и ставить все, что есть, на кон, чтобы разменять это на кусок хлеба или бумажку с неприкосновенностью», - заявил Семенченко.