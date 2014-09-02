Порошенко упростил призыв и разрешил служить по контракту без полного среднего образования

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в законы Украины «О воинской обязанности и военной службе» и «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, закон регулирует законодательство для содействия переходу Вооруженных сил Украины к комплектованию личного состава на контрактной основе, а также упрощения процедуры и сокращения времени, необходимого для осуществления призыва граждан на военную службу в случае возникновения кризисной ситуации, которая угрожает национальной безопасности Украины, объявления решения о проведении мобилизации и (или) введения правового режима военного положения.

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В Законе отмечается, что лица, имеющие только базовое общее среднее образование, также могут заключить контракт о прохождении военной службы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 12 августа.

Документом, среди прочего, предусмотрено такое понятие как краткосрочный контракт до объявления решения о демобилизации, в целом делает гибкой систему заключения контрактов на прохождение военной службы для солдат и старшин от 3 до 5 лет, а для офицеров - от 2 до 5 лет; приводит в соответствие закон о воинской обязанности и военной службе с Семейным кодексом (относительно призывников-сирот).