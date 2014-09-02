ВР утвердила антикоррупционный закон о местном самоуправлении, расширяющий права граждан

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 260 народных депутатов из 315, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом ратифицируется Дополнительный протокол к Европейской хартии местного самоуправления о праве участия в делах органа местного самоуправления, принятый 16 ноября 2009 года в г. Утрехте, который вступает в силу для Украины в первый день месяца, который наступает после окончания трехмесячного срока с даты сдачи Украиной на хранение ее ратификационной грамоты.

Отмечается, что протокол ратифицируется с заявлением такого содержания: "Украина будет реализовывать меры по осуществлению права участия в делах органа местного самоуправления, предусмотренные пунктом 2 статьи 2 Дополнительного протокола, в соответствии со своим конституционным порядком".

Как отмечается в пояснительной записке, ратификация этого Дополнительного протокола свидетельствует о неизменности позиции Украины в рамках Европейской хартии местного самоуправления, являющейся частью национального законодательства, обеспечивать право органов местного самоуправления осуществлять регулирование и управление существенной долей государственных дел, под собственную ответственность, в интересах местного населения, и расширять объем своих международно-правовых обязательств, включив право участия в делах органа местного самоуправления.

Дополнительный протокол к Европейской хартии местного самоуправления существенно расширяет права граждан, содержит предостережения против взяточничества или использования силовых или принудительных форм участия лица в общественной жизни местных общин, то есть обязывает сторону (страну-подписанта) ввести соответствующие условия и ограничения, которые будут гарантировать, что реализация права участия гражданина не угрожает этической благотворительности и прозрачности осуществления функций и полномочий местных властей.

Читайте такжеКабмин одобрил ряд антикоррупционных законопроектовПредусматривается, что подписание Дополнительного протокола, имплементация его в национальное законодательство и практическое применение предусмотренных в нем стандартов будут способствовать демократизации общества.