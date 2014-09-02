СНБО: Российские военные в Красном Луче попросили выделить им участок под кладбище
15:53, 02 сентября 2014Политика
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Представители ВС России в городе Красный Луч обратились к местной власти о выделении участка для захоронения погибших.
В России не хотят раскрывать реальные потери / @Romenskiy
Об этом сегодня рассказал представитель ИАЦ СНБОУ Андрей Лысенко.
По его словам, это делается для того, чтобы избежать нежелательной огласки в России реальных потерь и участия ВС РФ в вооруженной агрессии против Украины.
Читайте такжеНа территорию РФ въехали около 15 грузовиков с телами погибших российских военных - активисткаТаким образом, россияне даже не знают о судьбе своих близких, которых российские власти направили воевать на территорию нашего государства, утверждают в СНБО.
Напомним, ранее в СНБО заявили, что для материального обеспечения террористов группировки ВС РФ, которое действует на территории Украины, российская сторона использует автомобили так называемого "гуманитарного конвоя".
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