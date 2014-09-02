СНБО: Российские военные в Красном Луче попросили выделить им участок под кладбище

Об этом сегодня рассказал представитель ИАЦ СНБОУ Андрей Лысенко.

По его словам, это делается для того, чтобы избежать нежелательной огласки в России реальных потерь и участия ВС РФ в вооруженной агрессии против Украины.

Читайте такжеНа территорию РФ въехали около 15 грузовиков с телами погибших российских военных - активисткаТаким образом, россияне даже не знают о судьбе своих близких, которых российские власти направили воевать на территорию нашего государства, утверждают в СНБО.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что для материального обеспечения террористов группировки ВС РФ, которое действует на территории Украины, российская сторона использует автомобили так называемого "гуманитарного конвоя".