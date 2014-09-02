Для обеспечения боевиков и своих военных Россия использует автомобили гуманитарного конвоя

Об этом говорится в сообщении на сайт СНБО.

"Так, вчера ночью с территории РФ на Дмитровку Донецкой области прошло 4 грузовика белого цвета, которые через час вернулись обратно. Это уже не первый случай, когда грузовик белого цвета незаконно пересекают границу в сопровождении джипов с охраной", - говорится в сообщении.Читайте такжеООН: гуманитарный конвой РФ должен въезжать на Донбасс только с согласия украинских властей

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, вторая по счету российская «гуманитарная» колонна прибыла на границу с Украиной и остановилась в городе Каменск-Шахтинский.

Первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власть России направила в одностороннем порядке. 22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками.

Красный Крест сообщил, что не сопровождал грузовики РФ в Украину, как было обусловлено раньше.

24 августа в Министерстве обороны Украины заявили, что на грузовиках российского «гуманитарного конвоя» было вывезено оборудование украинских стратегических заводов.Читайте такжеПорошенко обеспокоен планами повторного "гуманитарного вторжения" России

25 августа министр иностранных дел МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ намерена отправить в Украину второй «гуманитарный конвой».

29 августа Лавров сообщил, что 28 августа Москва направила Киеву вторую ноту относительно гуманитарного конвоя, которая учитывает позицию Украины.

В тот же день Лысенко заявил, что из России не поступало официальных заявок относительно второго «гуманитарного конвоя».