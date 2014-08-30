Страны НАТО нашли ответ на российскую агрессию в Украине - СМИ

Великобритания и еще шесть государств создадут новые силы быстрого реагирования, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Силы будут состоять из как минимум 10 тысяч человек.

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Такое решение станет ответом НАТО на российскую агрессию в Украине, пишет издание.

Страны, вовлеченные в проект на данный момент, это Дания, Латвия, Эстония, Литва, Норвегия и Нидерланды. Свой интерес к проекту также выразила Канада.

Ожидается, что о создании новых сил на следующей неделе объявит премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который в этом году принимает саммит НАТО в Уэльсе.

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Цель - создать полностью функциональную армию размером с дивизию для быстрого реагирования и частых регулярных учений.

Чиновники, работающие над созданием новой структуры, говорят, что у нее также будет возможность значительно увеличиться в размере.

Она будет состоять из воздушных, морских, а также сухопутных войск. Руководить ими будут британские командиры. Другие страны-участники предоставят различные специализированные войска и отряды.

Моделью для новых войск будут совместные экспедиционные силы Великобритании и Франции, работа над созданием которых ведется уже в течение нескольких лет.

Подробности о сфере деятельности новых экспедиционных сил, управлять которыми будет Великобритания, еще не известны, однако, скорее всего, они займутся регулярными военными учениями в Европе и не только, считает один высокопоставленный офицер, вовлечен в процесс планирования.