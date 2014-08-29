ЕС должен сохранять дипломатические контакты и поддерживать давление на Россию - Баррозу

О соответствующем заявлении Баррозу, которое он сделал немецким СМИ, сообщили в Европейской комиссии сегодня.

"ЕС очень четко сказал, что недавнее поведение России идет вразрез с международными нормами и принципами. Россия должна показать доброжелательное отношение и прекратить активную поддержку сепаратистов оружием и персоналом. Мы должны продолжать наш двуединый подход: сохранять дипломатические каналы открытыми и поддерживать давление на Россию", - заявил Баррозу.Читайте такжеНа саммите ЕС в Брюсселе 30 августа обсудят вопросы кризиса в Украине

Президент ЕС отметил, что ситуация в Украине "влияет на Европу и международное содружество". "Это является предметом серьезной и глобальной проблемы. ЕС ставит перед собой задачу найти разрешение кризиса в Украине на основании ее территориальной целостности, суверенитета и независимости, а также со строгим соблюдением международных стандартов", - подчеркнул Баррозу.