В "ДНР" открыто признали, что на стороне террористов воюют российские военные

Об этом он заявил в эфире телеканала Россия 24, пишет издание "Вести".

По словам Захарченко, боевики никогда ни от кого не скрывали, что среди них много россиян, без помощи которых им "пришлось бы очень трудно".

"Из добровольцев России сюда приходит много бывших кадровых военных, они сражаются вместе с нами, понимают, что это долг", - заявил он.

Читайте такжеРоссийский военный рассказал, как его часть вооружала террористов (видео)Кроме того, как признался Захарченко, на стороне террористов сейчас воюют и нынешние российские военные.