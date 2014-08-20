Die Welt: Что стоит за национальным интересом России?

В своей статье «Что стоит за национальным интересом России?», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Михаэль Штюрмер пишет, что Россия при Путине бросает тень опасности на Европу. Времена сближения прошли, и то, что будет, не сулит ничего хорошего. Старое соперничество сверхдержав или новая холодная война? Союз восточных аутсайдеров и в противовес обновление Запада? Или что-то из всего этого? С 1989 года еще никогда не было так много опасной неопределенности.

Из кризисов и войн возникает новый мировой хаос, который вышвырнет годы сотрудничества и конфликтов между Россией и Североатлантическим миром. Глобализация? Мировая торговля? Сдерживание исламистского террора? Ограничение ядерного оружия? Между Востоком и Западом многое поставлено на карту. Применение открыто. Эскалацию в направлении хаоса можно остановить только общими усилиями.

Новая непредсказуемость напомнила о знаменитых словах Уинстона Черчилля, в 1940 году в британской Палате общин: «Я не могу предсказать будущее России. Это загадка, облаченная в тайну в темноте». Однако, у Черчилля было наготове утешение: Ключом к пониманию России остается «национальный интерес».

Россия станет клиентом Китая

Но насколько надежен этот указатель? Запад под руководством Америки и Кремль под руководством Путина ведут диалог глухих. Они имеют ввиду не одно и то же, когда воспринимают национальные интересы России как ориентир действия и противодействия. ЕС и США ответили на аннексию Крыма экономическими и моральными санкциями, которые когда-нибудь как-нибудь изменят Путина к лучшему.

При этом Запад следует, как нечто само собой разумеющееся, своей собственной торговой логике, он хочет лишить Россию средств для модернизации, которые еще позавчера были приоритетом – признанным взаимовыгодным – и, с помощью роста цен заставить Россию измениться.

Но это не получится. Так как Путин следует совершенно иной, имперской логике, которая исходит из истории России. Эта логика мучительна в краткосрочной перспективе, и, возможно, несостоятельна в долгосрочной, Россия отстает и зависит от нефти, и это делает евразийскую гигантскую структуру клиентом Китая. Но у этой логики есть одно преимущество, как однажды сказал Путин, что он может «закрутить гайки потуже».

Положение сулит кризис и войну и достаточно серьезно, чтобы заставить обе стороны подумать о том, чем на самом деле является национальный интерес – а что только выглядит таковым.