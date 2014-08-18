В приграничных районах России работают подразделения радиотехнической разведки РФ
08:21, 18 августа 2014Политика
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Боевики проводят активные наступательные действия по линии населенных пунктов Степановка-Мариновка. В приграничных районах России работают подразделения радиотехнической разведки РФ.
В приграничных районах России работают подразделения радиотехнической разведки РФ / Reuters
Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
По его словам, боевики проводят активные наступательные действия по линии н.п.Степановка-Мариновка к границе с РФ. С территории России в этом направлении (из района н.п.Куйбышево-Репяховатый) по позициям сил АТО работала артиллерия.Читайте такжеУкраинская армия взяла в кольцо Горловку - Тымчук
"Отмечается присутствие в приграничных районах России подразделений радиотехнической разведки РФ", - подчеркнул эксперт.
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